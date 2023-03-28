雨神終於南移，位於台南、嘉義交界的曾文水庫這幾天有零星降雨，水利署把握此波鋒面機會進行人工增雨，陸空雙管齊下，可惜進帳有限，連續4天單日累積降雨量只有個位數。市府水利局提醒，這波降雨的總量不多，未來一周降雨機率低，民眾仍需節水。

台南有7座水資中心，讓民眾取用供花木澆灌、廁所沖洗等使用的生活次級用水。（台南市政府水利局提供／張毓翎台南傳真）

南部久旱未逢甘霖，負責供應台南地區用水的曾文水庫，好不容易迎來降雨，但雨勢多在平地及沿海，山區雨量較少，根據水利署南水局的觀測資料，25日累積雨量0.8毫米，26日為2.9毫米，27日0.8毫米，而28日截至下午2點也僅1.5毫米，4天累積下來只有6毫米。

目前曾文水庫蓄水率11.31％、水位標高196.04公尺，蓄水量連同烏山頭水庫1.09億噸。

據中央氣象局預報，本周四(30日)華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下周二至下周四(4月4日至6日)鋒面系統接近，北部、東半部地區降雨機率提高，若鋒面較為南移，中南部地區才有局部短暫陣雨的機率。

市府水利局表示，台南有安平、官田、仁德、安南、柳營、虎尾寮、永康等7座水資中心，24小時全天候免費開放，讓民眾取用供花木澆灌、廁所沖洗等使用的生活次級用水，尤其清明掃墓將至，回收水也可做為消防滅火使用。