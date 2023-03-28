宜蘭縣冬山鄉公所於今（28日）縣府舉行的縣務會議中，提出建議增訂鄰長遴聘的年齡，初任鄰長年齡60歲以下，續任鄰長年齡75歲為上限；其縣內鄰長年齡最高為101歲，恐擔心其人身安全。縣府表示，日前已與各鄉鎮公所討論過，未達成共識，多半認為鄰長屬無給職，如限定年齡，勢必引發部分鄉鎮市長跳腳。

各鄰長由村里長提報名冊送鄉鎮、市公所聘任。冬山鄉公所今在會議提案，其主秘吳美齡指出，鄰長年齡大多過大，其體力差、行動緩慢、反應較差，外出發送公所政令通知單或宣傳單時，不論是騎車或走路都增加其人身安全的危險性，其工作皆由家人幫忙，有些甚至無法自理，就失去當鄰長的實質意義。

另團體傷害險被保險人是鄰長，但執行卻是他人，就保險而言也同樣失其功效，就實務層面執行上，因法規無明文規範，大多村長皆不願主動換人，若宜蘭無規範年齡上限，很難讓村長有更換的理由。而冬山鄉鄰長469人，70歲以上有214人，保險公司普遍對於70歲以上長者傾向不承保，公所日前上網公開招標鄰長團體傷害險流標4次。

據了解，縣內12個鄉鎮市中，有10個鄉鎮市的鄰長最高年齡為90歲以上，其中，三星鄉的鄧天養為人瑞鄰長101歲。羅東鎮長吳秋齡認為，鄰長遴用限制60歲以下，會找不到人，建議比照環保志工規定，朝向75歲以下去做規範。

民政處長吳志宏指出，設籍該鄰具行為能力的成年人皆可擔任鄰長一職；去年8月有邀集各鄉鎮市召開會議，針對鄰長遴聘及任期等是否修訂，大家一致決議考量鄰長為無給職，不宜再增定其他遴選要點或解聘條件，聘任權為各鄉鎮市長，如限定60歲，各鄉鎮市長勢必跳腳，一定會找不到人，會再擇日召集大家一起研議。