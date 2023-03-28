一名網友在北市內湖某處新蓋住宅的停車場發現一輛「拼裝三輪車」，車上載著許多貨物，包括瓦斯罐、鋼盆等，他笑說「花百萬元買停車位就為了停這台」，大讚有錢真好；其他網友笑說「生財工具當然給它最好的」、「說不定買的房子就是靠這台車起家的」、「這台可能替他賺了幾百萬的好幾10倍」。

該名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，他說北市內湖區一棟新蓋好的大樓停車場停入一輛「拼裝三輪車」，照片中可見三輪車載著大大小小的貨物，還有大桶瓦斯罐、鋼盆、水桶、塑膠籃等物，原PO笑說「這在內湖一棟新蓋好的大樓，他花百萬元買停車位就為了停這台」，還大讚「有錢真好」。

其他網友笑說「生財工具當然給它最好的」、「說不定買的房子就是靠這台車起家的」、「這台可能替他賺了幾百萬的好幾10倍」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「他靠這台車賺到了一間房和幾佰萬，絕對值得停車格裡」、「停這台還會賺錢，停別台只會掉價」、「說不定他今天買的了房子就是靠這台車起家的」、「生財器具本該好好祀奉」、「總比一些有錢買車，沒錢買停車位，亂停車」、「這台賺幾百萬了拜託」、「生財工具會生錢，當然給他最好的」、「這台可能替他賺了幾百萬的好幾10倍」、「搞不好賓士停在另一個平面車位啊」、「為了這台愛車，只好買棟樓」、「車主表示：唉！這車位我一個月就賺到了」。

據了解「三輪以上慢車」須向地方政府登記、領證，但目前私自改造加工的三輪車都不被核准，因此車主若被抓到，會遭罰三百元罰鍰，並禁止其通行，；目前登記、發照、指定規格與行駛路段、時間及其他管理事項，都由地方政府訂定。