國民黨立委初選28日進行協調，台北市議員徐弘庭登記第八選區（中正、文山），挑戰現任立委賴士葆，徐弘庭也親自至國民黨台北市黨部參與協調作業，徐弘庭說，將提出組發會簡訊提出異議，組發會提醒黨員未來若要進行黨員投票，須於3月底前繳黨費，第八選區恐發生一邊競爭，一邊增加黨員的爭議情形，對新人不利。

國民黨立委初選今日進行協調，若無共識將依初選辦法，採黨員投票與全民調比例各占3成與7成，決定最終出線人選。徐弘庭表示，協調是雙方針對初選形式作討論，認為很重要，因此親自到場。

然若最終採3＋7，恐對新人不利？徐弘庭指出，確實3＋7模式中，黨員投票對新人較不利，且逼迫黨員選邊，某種程度也是非常殘酷，對未來團結沒有幫助。

徐弘庭說道，協調中也會拿出組發會簡訊提出異議，組發會於3月21日發簡訊提醒全國成員，初選可能有黨員投票，如果要有黨權，要在3月底前繳黨費。而第八選區已經正在進行競爭，一邊競爭一邊增加黨員，此舉不應該適用第八選區。

媒體追問，此舉將對新人更加不利？徐弘庭解釋，當然，目前正在選舉期間，卻不知道有多少黨員，須到3月31日才清楚，而這段時間內，幫黨員繳黨費等情形都有可能會發生，某種程度上會有很大的爭議，對於費鴻泰也會比較佔便宜。

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