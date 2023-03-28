大甲高中主視覺人物。(大甲高中提供)

雙語教育為國家重要教育政策，111學年度以技術型高中設計群為雙語技職推動主軸。大甲高中指出，中市府教育局推動雙語技職計畫，甲中為承辦暨總召學校，合作學校為大明高中、僑泰高中、青年高中等三所學校設計群科共同執行；計畫自去年8月開始進行，將於3月31日於大甲高中舉辦動靜態特色成果展。

大甲高中校長高榮利說，設計群包含美工科、廣告設計學程、室內設計學程等群科，提供學生豐富的設計領域課程。本次雙語技職成果展中，四所學校的主視覺人物是由大甲高中美工科一年級學生王芊雯以電腦繪圖方式親筆畫出。芊雯同學平常熱愛繪畫，進入甲中美工科後在繪畫課程林秋萍主任指導下，精進繪畫技巧。

高榮利指出，王芊雯並在美工科創新跨域課程中，利用自主學習時間學習電腦繪圖領域技能及表現技法，展現傳統繪畫融合電腦繪圖的技能素養，在雙語技職成果展中擔任主視覺學生形象設計的靈魂人物，成果展中更以芊雯同學的主視覺人物特製四所學校1比1人形立牌，展現參與學校的課程及教學亮點，邀請大家親臨現場體驗雙語技職的美好。

大甲高中美工科以科學腦、藝術魂、職人心培育未來人才的創新角度嶄新起步，強調知識、技巧、態度、設計思考與行動實踐，以儲訓通識各種媒材並能整合運用的設計者為教育方向，善用科技融合工藝美學，連結地方進行特色文創設計是未來發展的重點，國際雙語教學提升學生的專業與自我價值，落實學以致用教育信念。

高榮利強調，本次雙語技職計畫由美工科師生共同努力，雙語課程內容主要呈現美工科特有立體課程－青花瓷製作，並以Mystic love 為主題，由繪畫教師林秋萍主任，陶藝教師黃嘉男老師，英文教師陳璽如、黃之盈老師與外師胡安 JUAN共五位教師帶領美工科學生，結合陶藝製作、青花瓷繪畫，以飲茶文化體驗為主軸，以英語戲劇方式呈現學生學習成果。