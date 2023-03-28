37歲李姓男子旅居歐洲，飲食習慣融入當地，早餐常吃夾火腿、培根或煙燻鮭魚的三明治，也常吃冷食，並在餐敘飲酒；回台灣健檢發現胃炎，胃部也感染幽門螺旋桿菌。醫師提醒，愛吃高鹽、醃漬物、煙燻食物及感染幽門螺旋桿菌，都會提高胃癌機率。

北投健康管理醫院副院長梁程超指出，幽門螺旋桿菌主要經口傳染，傳染途徑包括汙染的飲水、食物或唾液。感染幽門螺旋桿菌所造成的症狀不同，大多沒有明顯症狀；但要注意幽門螺旋桿菌與胃癌的產生有相當密切的關係，研究指出，胃癌患者有8成胃部都有感染幽門螺旋桿菌。

梁程超指出，胃癌的致病成因除了感染幽門螺旋桿菌外，愛吃高鹽、醃漬物、煙燻處理或發霉（黃麴毒素）的食物也會提高胃癌機率；另外，胃癌的發生與老化也有關，好發於50歲以上長者，且男性居多。

梁程超提醒，胃癌的初期症狀不明顯，發病時往往已經進入中晚期胃癌；抽菸、喝酒、經常發生胃炎、曾接受胃部接除手術或有胃癌家族病史的人，也會有較高機率罹患胃癌。