中信兄弟隊去年在中華職棒成功二連霸，昨（27日）選手和啦啦隊均獲蔡英文總統和賴清德副總統接見，其中身高173cm的人氣成員短今，隨隊前進總統府，並PO全身照秀出傲人的「9階長腿」，同時她也在內文提到，自己不小心在府內出了小意外，哭笑不得地說：「我到底是怎麼辦到的？」

短今昨（27日）發文高呼：「二連霸總算有機會進總統府了！」她誇讚府內是古色古香的原木建築，裝潢非常氣派；為了紀念歷史性的一刻，短今開心地拿著獎盃，站在總統府內的階梯上拍照，秀出又白又直的大長腿，被網友發現腿長居然跟9層階梯一樣。另兩張照片，中信啦啦隊分別與棒協理事長辜仲諒、中信兄弟總教練林威助合照，啦啦隊女神們齊站一排，露出修長、勻稱的玉腿，畫面美不勝收。

不過，短今在總統府內意外發生小意外，透露：「我卻在關休息室的門時，夾到自己的手手～我到底是怎麼辦到的？」許多網友紛紛留言關心：「短今姐姐的手還好嗎？」、「你的手沒事吧」、「短今手保重」、「有點心疼，但又覺得有點好笑」。

而峮峮昨日也有透過限時動態發文，她放上3張獨照、2張合照以及1張獎盃照，有感而發地寫道：「隔著口罩，領隊唸對我們每一個人的名字，長官們的致詞中，小英總統說出世界名曲、炸裂陳子豪，一字一句都是那麼的備感榮幸，感謝老天讓我遇見棒球。」峮峮期許新的一年能為球隊以及球迷們注入更多正能量與溫暖，間接再度否認先前遭爆退出啦啦隊、改當藝人的烏龍傳言。