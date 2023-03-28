警方查扣工作手機4支、道具槍1枝、新台幣40萬3000元、一級毒品海洛因、二級毒品大麻、三級毒品K他命、其他毒品等贓證物。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

竹聯幫日前在高級飯店高調舉辦春酒，引起社會譁然，警政署下令各地分局進行掃黑，刑事局日前掌握以天道盟宜陽會幹部丁男為首的暴力犯罪集團，涉嫌販毒、恐嚇、施虐並強制餵食毒品，成立專案小組擴大追查後，日前收網逮捕3人，移送新北地檢署偵辦，訊後檢方聲押丁男及林男獲准。

專案小組去年11月接獲有關林姓幫傭遭人施暴等相關犯罪情資，經調查其遭不法犯罪集團囚禁、使用電擊棒施暴、凌虐、強盜財物，並強迫餵食安非他命，與新北市政府警察局永和分局組成專案小組擴大追查，並報請臺灣新北地方檢察署（慎股）檢察官陳漢章指揮偵辦。

調查發現，丁男為首的暴力犯罪集團，除涉嫌販毒、暴力討債外，丁男發現其小弟家的林姓幫傭好欺負，就恐嚇、凌虐他，還強餵二級毒品安非他命，要讓他上癮後未來控制其做不法之事。

專案小組將丁姓主嫌提報為「治平專案」檢肅目標，日前執行檢肅，查獲首惡丁男及旗下幫眾到案，查扣新台幣40萬餘元、工作手機、道具槍及第一、二、三級毒品等不法贓證物，全案依涉嫌組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、刑法強盜、恐嚇及傷害等案移送臺灣新北地方檢察署偵辦，其中主嫌丁男及林男遭檢察官聲押禁見獲准。

刑事局指出，近日黑道幫派以舉辦春酒方式彼此串聯，高調炫富，刻意壯大幫派聲勢，引發社會不良觀感，刑事警察局將加強掃蕩犯罪組織、打擊詐欺、查緝毒品及檢肅槍枝，全力打擊不法幫派份子及查扣不法犯罪所得，強化各項犯罪偵防工作，展現政府打擊犯罪的決心。