馬英九赴陸最新談話曝光 「這段」PTT鄉民看完超震撼：這局得分了！ @ChinaTimes ​

前總統馬英九今赴中國大陸拜謁南京中山陵，期間以「前總統」自稱，在中外媒體面前高喊「中華民國」，但民進黨新北市黨部主委何博文質疑，馬讓中華民國消失。對此，國民黨發言人林家興痛批，請問民進黨何博文是活在過去還是裝沒看見？

林家興表示，當何博文在今天上午11點26分發文時，各家媒體在上午11點前陸續發佈消息，更不用說在早上9點，就有許多媒體在網路直播，民眾都可以親眼看到整個致詞過程，馬英九大聲在南京中山陵講出自己是「前總統」，並以現在進行式表述「中華民國」持續存在的現狀，請問何博文是忙到沒看到新聞還是裝作看不到？

林家興指出，中華民國前總統可以公開訪問中國大陸，證明國民黨「親美，友日，和陸」的兩岸外交路線重視以及同時與對岸交流溝通並加強國防的「2D戰略」務實有效。

林家興強調，綠營的朋友們最近突然開始這麼關心中華民國，希望不要只是說說，如果真心關心的話，應該對於馬英九成功的訪問中國大陸、有效降低兩岸緊張情勢表達祝福與肯定才對。

林家興直言，畢竟總統蔡英文與民進黨主席賴清德最近不是也都開始跟上國民黨的路線，默默修改自己的兩岸論述與讓兩岸事務部門開始正常工作了嗎？相信這才是台灣主流民意、廣大台灣社會樂於看到的情況。