美聯社報導，這起事故發生在溫德米爾（Wyndmere）外的鄉間，沒有發生火災，也沒有人員傷亡。溫德米爾位在北達科他州最大城市法哥（Fargo）西南約97公里處，人口大概數百人。

加拿大太平洋鐵路公司發言人康明茲（Andy Cummings）表示，火車70節車廂中有31節在昨天晚上11時15分左右出軌，其中包括幾節運載危險物品的車廂。

發生事故的列車有4節載有液態瀝青，2節裝有乙二醇，火車出軌時灑出了一些化學物質。康明茲還說，1節載有丙烯的車廂出現破洞並釋放出一些氣體。

目前尚不清楚有多少化學物質外洩，但因事故地點附近並無水道，外洩化學物已在出軌現場獲得控制。

鐵路公司的危險物專家正與當地第一線應變人員合作清理外洩物，當地部分道路也已關閉。

康明茲表示，鐵路公司認為是斷軌導致這起出軌事故。

上個月諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern）的火車在美國俄亥俄州東巴勒斯坦（East Palestine）附近出軌，有關單位決定對車上有毒化學物質進行受控的釋放與燃燒，導致這個緊鄰賓州、人口約5000的小鎮有半數不得不疏散。事故發生之後，鐵路安全一直是全美關注焦點。

聯邦監管機關與國會議員們已提出鐵路改革計畫，防止未來再出現火車出軌事件。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120328