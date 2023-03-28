楊日昇、黃祐德今天獲頒獎勵金。（苗栗縣消防局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣消防之友會頒贈獎勵金。（李京昇攝）

苗栗縣消防局頭份分隊隊員楊日昇、黃祐德，今年2月成功挽救心肌梗塞病患的生命；另，竹南分隊隊員劉竣睿本月15日休假返鄉遇車禍，積極CPR搶救傷患生命。楊日昇等3人任職執行救護勤務，苗栗縣消防之友會28日特別表揚他們，頒發6千元獎勵金。另外，議員劉美蘭對於劉竣睿見義勇為的精神，再頒贈2000元獎勵金，以表彰其善行義舉。

2月13日上午9點多，頭份市1名63歲女性因胸痛及冒冷汗撥打119求救，過去沒有心臟相關疾病，但因為婦人有心肌梗塞等相關症狀，楊日昇、黃祐德透過心電圖機器檢查，判讀結果為疑似心肌梗塞，他們也將儀器判讀圖表傳送到醫院，以供醫護人員提前準備把握黃金救援時間。

沒想到婦人經救護車護送到醫院時，突然失去呼吸心跳，立即由醫護人員接手搶救，經急救後順利讓婦人恢復心跳，經醫師診斷，婦人為心肌梗塞，並在住院治療3天後平安返家，後續再繼續接受醫院追蹤治療。而楊日昇、黃祐德的專業判斷，才讓婦人在黃金時間內獲得治療。

竹南分隊隊員劉竣睿，本月15日休假返回家鄉嘉義縣，在台1線民雄麥當勞前遇見車禍，劉竣睿立刻衝上前關心，發現1名少女倒地不起、失去生命跡象，他立刻施行CPR直到當地消防救護人員到場接手。雖然該名少女經過送醫後，幸傷重不治，但劉竣睿當下積極搶救的善舉，獲得當地義消分隊跟路過民眾讚賞與感謝。

苗栗縣消防之友會理事長李國宏及總幹事譚敬諭，今天到消防局頒發6000元獎勵金，以慰勉同仁辛勞，提振工作士氣；另外，議員劉美蘭對於劉竣睿見義勇為的精神，值得嘉許及鼓勵，特請消防局長匡夢麟轉頒2000元獎勵金，以表彰其善行義舉。

劉峻睿表示，當時他看到一個女孩躺在路上，直覺女孩需要被幫助，就把車停在路邊，過去幫忙搶救，最後雖然結果不如人意，但已經盡自己最大的努力。

李國宏表示，肯定並感謝消防局同仁推動各項消防業務、維護公共安全及執行各式災害搶救、緊急救護工作的辛勞，同時也鼓勵全體消防同仁要再接再厲，持續為消防工作及維護公共安全與確保人民生命財產安全盡心努力。

匡夢麟說，頒發獎勵金除了嘉勉同仁救護的辛勞，更多的是期許，希望消防局所有同仁，在未來能更努力不懈，繼續堅守崗位，善盡職責，強化專業技能，為各項防災、救災工作貢獻心力，繼續成為53萬苗栗鄉親安居樂業的強力後盾，朝著營造「苗準幸福、栗守安康」的目標邁進