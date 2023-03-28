俗稱殲-35的FC-31「鶻鷹」隱形戰機可望成為中方航母的艦載戰機

中國航發北京航空材料研究院專案負責人張勇說，中方已完成下一代自製軍機引擎的研發，一旦解決了先進合金供應鏈的問題，就可以開始量產。

據《防務新聞》（Defense News）27日報導，張勇3月17日在天津的航空投資峰會中說，渦扇-19、渦扇-20和下一代發動機的研發瓶頸都已克服。然而，他指出，還需要解決的，就是打造發動機所需的先進合金製造與交付等原料供應鏈問題。不過，他並未具體確切指出，相關的供應鏈問題究竟有哪些。

其中渦扇-19是針對中方海軍的下一代航母艦載機殲-35而研製，至於渦扇-20高旁通渦扇則是為中方空軍的運-20運輸機而研發。目前運-20是靠俄製D-30KP低旁通渦扇驅動，而轟-6J/K/N轟炸機用的也是同款發動機。

此外，張勇證實，渦扇-15已準備好量產，而這款發動機將用在殲-20隱形戰鬥機的後續型號上。渦扇-15推力達181千牛頓，可望在不必動用後燃器的狀況下，為殲-20提供超音速巡航能力，以減少燃油消耗。

殲-20換裝自製發動機

此外，張勇說，目前殲-20使用的渦扇-10C發動機自製率已達98%。至於渦扇-10的其他版本，則分別用以驅動殲-10、殲-11B和殲-16等戰機。但他並未細說，剩下沒自製的2%究竟是什麼。而分析認為，那很可能是中方還需要靠外國提供的元件或原料。