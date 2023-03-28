一名人妻分享，當年生完小孩、坐完月子後她就回去工作，而老公則是離職在家帶小孩，如今孩子念小學，老公在家除了洗衣服、打掃，其他時間都在打電動、打球或出去騎腳踏車，而她屢次要求老公回去工作，對方卻一直找理由搪塞推拖，讓她不滿到想離婚，卻被老公嗆說「離婚可以，財產要對半分！」引起網友熱烈討論，兩派人馬戰翻。

一名女網友日前在Dcard上分享，她的孩子現在小學二年級，當初生完孩子，她坐完月子就立刻回到工作崗位上工作，但老公卻毅然決然選擇要離職，聲稱是「不想錯過孩子的成長過程」，如今7年過去，孩子下課以後都會去安親班或英語補習班，老公仍然窩在家裡，沒有出去工作的打算。

女網友表示，她的年薪達250萬元，平均每個月可領20萬，因此老公全職在家帶小孩的期間，家庭所有開銷都是由她來支付，包括房貸6萬、育兒費2萬、水電保險雜支1.5萬、伙食費3萬，而老公還要每個月3萬的薪水，加總起來每個月基本開銷高達了15.5萬，然後老公又時不時提議要旅遊，導致她這幾年都沒有辦法存錢。

女網友指出，她每天辛苦工作到晚上9、10點，回家以後還要幫忙做家務，周末老公又說平常孩子都是他帶，他想要休息，所以每個假日都要原PO親自帶小孩，導致她這麼多年下來，工作以外的時間都無法好好休息。

女網友說，孩子3歲以後就送幼兒園，老公白天在家就是洗衣服和打掃，飲食的部分很常買外食，剩餘的時間都在打電動、打球或出去騎腳踏車。當年孩子開始上幼兒園的時候，她就建議老公可以找個兼職，為回歸職場做準備，怎料對方卻以擔憂孩子臨時有狀況、孩子還小需要陪伴為由拒絕。

女網友表示，直到孩子念小學了以後，她再度向老公建議可以慢慢找工作，對方卻說過去幾年下來他24小時全年無休帶小孩，如今孩子去上學了，他好不容易可以輕鬆一點，因此想要休息一陣子，結果就這樣1年又過去。最近再跟老公提出去工作的事情，老公竟回「我已經離開職場7年，找不到好工作，要回去上班對我不公平」。

女網友無奈地說，老公擺爛的態度讓她萌生了離婚的念頭，老公知道以後嗆說「賺錢很偉大？我在家當全職爸爸1天24小時全年無休，要離婚可以，但財產必須對半分。」讓原PO聽了很不甘心，因為兩人結婚8年以來，她每天像陀螺轉不停，就為了扛起家庭的經濟，想買的東西都捨不得買，但只要老公開口要手錶、出國旅遊，她都會盡量滿足，結果現在對方竟然還想要拿她一半的財產。

貼文引起兩派網友爭論不停，部分網友認為如果原PO的老公真的都沒做事，感覺可以蒐集證據離婚；但也有網友認為，如果當初結婚就談好要老公離職當家庭煮夫，到了孩子大了就要離婚，這對老公來講不公平，且若原PO如上述所提到的每天很工作到很晚才回家，那老公的貢獻其實很大，當家庭煮夫／家庭主婦沒有想像中容易。