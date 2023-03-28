國家太空中心執行國科會政策，推動台灣進軍國際太空產業鏈，擴大籌組「台灣太空輻射環境驗測聯盟」，提供太空元件輻射驗測一站式服務。太空中心今年改制為行政法人，加上台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）加入，28日號召聯盟夥伴簽署新約，10位成員攜手壯大太空電子元件輻射驗測能量。

近年來抗輻射及高可靠度的電子產品市場快速成長，各式零組件、元件廣泛應用在太空、航空、軍事、醫療以及核能的設備，根據美國verified公司市場研究報告，抗輻射電子元件市場規模，預計2027年可達15.3億美元。

太空中心指出，此次結盟的10個機構或單位涵蓋產官學研界，包含可提供射源以模擬太空輻射環境的清大原子科學技術發展中心，提供光子及低能質子；原子能委員會核能研究所，提供質子；林口長庚醫院，提供高能質子與研究用高電流質子。

台大癌醫中心分院，提供質子；台北榮總，提供重粒子；由宜特科技、中研院物理所、SGS、TASA 國家太空中心提供技術諮詢；長庚大學放射醫學研究院、中研院物理所則進行測試資料分析。

TASA國家太空中心主任吳宗信說，太空輻射環境主要包含電子、質子與重粒子，在低地球軌道輻射環境，以質子為主，大約占 95％。台灣太空輻射環境驗測聯盟所提供的輻射測試能量，可涵蓋低軌輻射對電子零組件的各種效應。

吳宗信說，聯盟自2020年成軍，雖受疫情影響，但3年來累積服務案件仍達248次，隨著愈來愈多國內廠商進入產業鏈，預期需求將再提升，國家太空中心也將擔任驗測量能盤點的角色，擔任與政府的溝通橋樑，建構良好的產業環境。

太空中心指出，聯盟整合台灣的輻射驗證與分析能量，滿足國內廠商電子零組件及元件之輻射驗證與測試需求，並提供測試結果與分析報告，協助國內廠商改善抗輻射設計與製程，盼藉由聯盟成立，有助於國內廠商發展抗輻射及高可靠度的電子產品，搶占國際市場。