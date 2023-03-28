花蓮人壓力大！花蓮縣衛生局提供免費心理諮商服務，去年有312人尋求諮詢，比起前年大幅增加61％，諮詢服務內容包含人際互動疏離、工作型態改變、生活範圍受限等，也與疫情打擾生活有影響，衛生局已聘任心理師協談，也可撥衛生福利部24小時安心專線1925（依舊愛我）尋求協助。

縣衛生局長朱家祥表示，收到的心理諮商服務年齡層為「26至35歲」間，求助內容5名：人際關係、工作困擾、睡眠困擾、精神醫療與婚姻議題，凸顯青年族群在人生發展歷程中，可能正面臨就業、家庭、人際關係、身份認同等壓力和挑戰，也影響情緒與睡眠。

花蓮市人口約10萬人，是居住與就業集中地區，因此心裡諮商服務花以蓮市最多，其次為新城鄉與吉安鄉；111年有312人尋求諮商、計有728人次使用，較110年成長61％，可見諮商服務在花蓮縣需求是備受關注。

朱家祥指出，衛生局藉宣導講座、設看板、媒體等宣導，提醒民眾以心情溫度計（簡式健康量表）檢視自我的身心狀況，若察覺分數偏高情形，可就近於衛生所尋求心理師協助。

衛生局提供心理諮商服務，可掃描QRcode線上預約。（花蓮縣衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

朱家祥說，目前心理諮商服務包含個別、伴侶或親子與團體諮商，花蓮縣身心健康及成癮防治所聘任2名專任心理師、16位兼任心理師，於13鄉鎮市服務，民眾可視需求掃描QRcode線上預約，選擇適合自己的時間及地點，預約後將會有專人協助安排心理師與會談地點，電話：8351885諮詢，也可以撥打衛生福利部24小時免付費安心專線1925（依舊愛我）尋求協助，不要放棄，可度過難關。