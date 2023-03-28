「小燕子」趙薇2021年8月下旬突遭全面封殺，不僅作品被下架或除名，微博上超話也被封，傳聞是因和阿里巴巴董事長馬雲關係友好有關，而趙薇近日久違現身機場大方讓媒體拍，並秀出大陸身分證，駁斥移民傳聞。昨(27日)《環球時報》前總編輯胡錫進也曬出馬雲現身杭州的照片，引來熱烈討論，對此，胡錫進回應：「國家從未有過打壓民營企業」，並表示馬雲不回國能去哪裡，似乎暗指前幾年的封殺傳言都是子虛烏有。

趙薇2008年和富商黃有龍結婚後，就搖身變成事業女強人，成為《富比士》大陸名人收入榜常勝軍，2018年夫妻倆更以63億人民幣（約291億台幣）闖進「2018胡潤白手起家女富豪榜」。而趙薇過去和馬雲關係友好，曾收購阿里影業股份成為第二大股東，2021年馬雲出事，趙薇過不久也因此「被消失」，但她後來在IG報平安，強調人在大陸並沒有到法國避風頭。

工作人員最近在網上曬出一支趙薇過生日的影音，可見她用錄音方式向粉絲表達感謝，喊話：「謝謝大家今天都來到這裡，然後也都沒有走」，近日她又久違現身北京機場，表情看來有點黯淡，脖子上掛滿了佛珠等項鍊，未刻意躲避鏡頭，無獨有偶，另一位話題人物馬雲最近也回國現身杭州，媒體人胡錫進昨曬出馬雲近照後，今又發文表示：「他（馬雲）去世界上轉轉，然後不回國能去哪裡？彭博社等外媒帶著他們的想像散佈『馬雲不回國』的消息，結果被打臉了」。

胡錫進曬出馬雲（右2）現身杭州照片。（圖／翻攝自胡錫進微博）

胡錫進接著提出3點，澄清馬雲消失疑雲，第一是「民營企業家前段時間的信心確實有一些低落」，希望輿論應該善待民營企業和企業家；第二，「國家從未有過打壓民營企業，推動所謂『國進民退』的意圖，雖然有各種激進傳聞，但沒有一個做實業的一線著名民營企業家遭遇傳聞中的不測」；第三，大陸歷經高速發展，民營企業的壯大成為大陸社會的新事物，「需要磨合，不斷達成新共識」。

胡錫進接著讚：「中國民營企業的效率和競爭力都是一流的，是推動我們社會繼續前進的重要生力軍」，似乎暗指馬雲等企業家將回大陸繼續拚經濟，見此，網友回應：「民營企業有沒有被打壓，我想螞蟻，滴滴，新東方最有發言權」、「變來變去，我不知道風朝哪一個方向吹」、「之前馬雲為什麼要出國？」、「我們俗氣點說有沒有可能清明節快到了，人家回家祭祖」。