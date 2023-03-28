鳳山日照社福多功能中心27日揭牌啟用，高雄市長陳其邁表示，響應蔡英文總統的一個國中學區一個日照中心國家政策，從上任至今，高雄日照中心已從44個增加到107個，短短兩年間，「市民在哪裡、服務就到哪」，希望提供最好、最完整的服務，他也非常感謝國發會、衛福部以及市議會、立委的共同推動支持，也感謝NGO團體共同促成。

鳳山日照多功能社福中心位於93期重劃區，包括有失能失智混合型日照中心、失智日照中心、失智據點、鳳山社區大學、非營利幼兒園、公托中心、身心障礙日間照顧據點以及社區關懷據點等多功能據點。陳其邁指出，為能全面照顧及貼近服務市民，提供一處適合長輩、小朋友及社福團體需要的中心，集結在地民意代表及各方建議，在大家共同努力下促成鳳山日照社福多功能中心，供應全面式長照與兒福需求，所有功能都涵蓋在此，提供原海光四村、海光里附近約有1萬多位長輩，加上鄰近鄰里人口超過10萬人。

鳳山日照社福多功能中心揭牌－失智日照有牙科，健康更周到。(高雄市衛生局提供)

陳其邁說明，由於蔡英文總統政策，國家預算大幅度增加在長照、日照、住宿型機構，能在最短時間補足公共服務的量能，尤其高雄65歲以上長輩人口約占17%，除了日照中心從44個增加到107個，社區關懷據點於今年底將達到545個，C級巷弄站可達到511個。此外，市府也大力推動公托、公共化教保服務、平價教保服務，減輕家長負擔。

高市府近年大力推動公托、公共化教保服務、平價教保服務，減輕家長負擔。(高雄市衛生局提供)

高雄市衛生局表示，市府團隊自109年起，活化93期重劃區公園用地，經市府社會局、教育局、衛生局以及鳳山區公所等跨局處合作積極爭取補助，獲國發會及衛福部補助9,650萬元，加上市府自籌9,850萬元，本棟工程造價約1億9,500萬元，為創新整合型服務場館－鳳山日照社福多功能中心，並經市府團隊評選，各空間將委託民間單位，預估造福500位以上長輩、孩童及家庭，亦增加市民工作機會。

鳳山日照社福多功能中心為創新整合型服務場館。(高雄市政府提供)

負責建造的高雄市工務局新工處表示，施工團隊以1年4個月，興建地上3層之建物，如期順利完工，施工品質更榮獲城市工程品質金質獎肯定，並取得綠建築標章。此外，結合自強公園尊重自然設計手法及當地原有海軍文化元素，設置海船特色之兒童遊具及相關體健設施，提供優質的健康服務空間，強化社區預防保健，活絡社區照顧量能及完善本市照顧服務體系。