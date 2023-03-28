投入新北第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）立委的民進黨初選參選人何博文今(28)日表示，昨(27)日媒體頭版報導指國民黨主張九二共識就是中華民國，遭黨主席朱立倫否認，何博文點名國民黨文傳會主委、中華民國台灣的現任立委淡水洪孟楷，質疑對方的兩岸主張論述；對此洪孟楷則反酸「要不要先認識第一選區」？

何博文表示，馬英九「先生」此行訪中，繼昨天由國台辦副主任陳元豐層級接機，洪孟楷為什麼不說話。何博文說，猶記2022年洪孟楷委員稱，擊落來自中國的民用無人機恐導致台海擦槍走火、2020年則稱買無人機恐造成「區域緊張」要拿捏分寸，如今作為中華民國立委、國民黨文傳會主委，他批洪孟楷不應悶不作聲。

對此洪孟楷表示，馬前總統此次出訪發表談話，即正式提及「中華民國」，代表主權和立場沒有退讓，沒讓中華民國消失，蔡總統也曾於今年二月盼恢復兩岸人民交流，為了選舉操弄雙重標準，才是突顯自身的無知與狹隘。

洪孟楷反擊，何先生不要跟國民黨比誰是中華民國捍衛者，全國民調也會知道誰才是一直在去中華民國化，重點是何先生還是要先了解新北第一選區的民眾重視什麼，太政治操作或意識型態，只會令民眾厭惡。