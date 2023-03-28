李滿祥表示，今年上半年是公司成立以來最「慘」的時候，通膨、升息、導致客戶端及公司存貨大增，而零件模組廠比較吃虧，所有模組都是為客戶量身打造，客戶在消化庫存，就不會拉貨，但公司還是持續努力，目前來看，第1季是谷底，第2季優於第1季，到第3季是季季增，希望下半年營收優於上半年，有部分長單能見度到年底。

茂林-KY2022年營收97.1億元，年減11％，毛利率19％，營業利益9.72億元，年減27％，稅後淨利10.37億元，年減19％，每股盈餘8.05元。近年來資本支出在2019年是4.41億元，達到高峰，主要投入自動化設備等建置，今年資本支出在固定資產是1.5億元，下半年投入越南建廠計畫，約3.15億資本支出，今年資本支出合計4.65億元。

受到中美貿易戰影響，茂林-KY計畫在越南建廠，地點選在越南北部河南省，考量跟主要交貨客戶接近，新廠土地面積5萬平方米，總投資金額3000萬美元，分階段投入，今年第1～3季進行廠址確認、子公司設立等前期作業，今年第4季到明年第4季興建廠房，預計2025年第1季投產，初期目標是將現在上海廠20％產能移入。