提到頻尿、夜尿、急尿，就讓人想到年長男性攝護腺肥大導致的困擾，泌尿科醫師表示，年輕男性也可能出現上述症狀，並伴隨著陰莖、睪丸等處疼痛，這常是慢性攝護腺炎造成的症狀，雖然不至於立即致命，但會讓人長期疼痛、不適。根據亞洲大學附設醫院的衛教資訊，有攝護腺炎的男性有較高機率罹患攝護腺癌。

恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻在其臉書粉專表示，慢性攝護腺炎是年輕男性排尿不順、會陰疼痛的常見原因，主要症狀為排尿障礙，例如頻尿、急尿、夜尿、尿不太出來；疼痛部位則位於會陰、鼠蹊部、陰莖、睪丸附近。

他並表示，慢性攝護腺炎分成3種，包括細菌性慢性攝護腺炎、非細菌性慢性攝護腺炎、慢性攝護腺疼痛。雖然慢性攝護腺炎不會立即致命，但是會讓人疼痛、不適而困擾不堪，療效緩慢又易復發。

根據亞洲大學附設醫院的攝護腺癌衛教資訊，攝護腺癌的危險因子包括家族遺傳、基因、發炎有關，亦即攝護腺癌的發展與慢性發炎有關，目前累積的證據顯示攝護腺癌與感染有關，有攝護腺炎或性病的男性有較高機率罹患攝護腺癌。