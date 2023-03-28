日前有民眾反映新莊潭底溝遭染成紅色，新北市環保局與新莊公所、新莊警分局光華派出所合作地毯式調查，鎖定上游數間可疑廠商，已採集廢水送實驗室化驗分析比對；雖尚無法確認源頭，但稽查人員發現肉品市場及染整廠2業者有廢水處理設備故障或溢流等情形，依水汙法告發，最高可各處600萬元罰鍰，並限期改善。

新北市環保局表示，23日7時44分左右有民眾於社群媒體上發文反映潭底溝變粉紅色，稽查人員8時30分抵達，雖水色已無呈現紅色，仍立即兵分三路展開地毯式調查。

經分析相關監視器畫面顯示汙染源頭排放時間約為23日上午5時左右，地點位於樹林新莊交界附近河段，由於潭底溝沿岸住商工業混雜、進入潭底溝排水渠道亦複雜交錯，且水汙事件稍縱即逝，大幅增加溯源查找難度。

事發後市府共投入逾百人力日夜接力查找，在搭配監視器畫面、水體流速、排水渠道與下水道狀況等綜合分析後，掌握變色源頭河段、縮小查緝範圍。

環保局在樹林新莊交界一肉品市場排放口外大排水溝，近期市場營業日清晨都會有周期性暗紅色水流出，稽查員隨即進場深度稽查，發現場內部分廢水處理設施故障，同時採集相關水樣送實驗室化驗分析，利用科學鑑定等方式確認與23日汙染案關聯性。

另稽查員查找到汙染河段周邊一染整廠近期使用紅色染料，其廢水顏色為暗紅色，且廢水處理生物槽溢流，可能與23日汙染有關，廠方表示老舊管線多已封管未用，但針對廢水處理設備溢流情形，稽查員依法告發。目前兩案採樣檢體都已送驗，確認與23日水汙案關聯性。

環保局表示，潭底溝是塔寮坑溪流域上游，已列為市府重點整治目標，納入流域治理平台列管，並由水利局向中央爭取經費進行改善工程。