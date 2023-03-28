缺蛋問題持續延燒，雞蛋產地價及批發價每台斤來到45.5元及55元歷史高點。國民黨台北市議員李彥秀感嘆表示，萬物齊漲，連一顆雞蛋都買不到，是百姓生活的日常，她直言，歷史終將寫下這一頁，「壓垮民進黨的最後一顆雞蛋」。

李彥秀今(28)日在臉書指出，她每天在基層跑，發現大家關心的並不是狒狒或總統出訪邦交國，而是與民生息息相關的缺蛋、缺水、缺電問題。李彥秀直言，雞蛋國家隊成立兩年，缺蛋、蛋價高漲問題卻越演越烈，其中雖有禽流感等非人為因素，但民進黨荒腔走板的政策讓缺蛋與蛋價問題越演越烈，如今從消費者買不到雞蛋，如今更擴大到中上游「缺蛋市場價格亂，中盤不想做了」。

針對總統蔡英文今年元旦致詞曾說「同胞所受的苦，身為執政者，我有絕對的責任」、「政府有責任，也必須針對每一個不足之處，更加努力，更貼心的去發掘問題，解決問題，全力照顧好每一位國民」、「雞蛋的價格漲幅，政府將特別關注和因應」，李彥秀質疑，政府如今在哪裡？蔡英文總統在哪裡？蔡總統忘記對人民的承諾還是人肉讀稿機根本不知道自己說了什麼？

李彥秀認為，總統官邸的高牆與警衛，蒙蔽蔡英文的雙眼；大內宣虛幻，蒙蔽民進黨高官雙耳，對於三餐都有專人打理的民進黨高官來說，可能真的無感，但是七缺八漲問題越來越嚴重，已經對人民的生活產生極大的壓力。李彥秀強調，對民進黨政府而言，操弄「抗中保台」、「出口轉內銷」，或許是避免跛腳、徐圖2024最後武器，但萬物齊漲，連一顆雞蛋都買不到，卻是百姓生活的日常。李彥秀說歷史終將寫下這一頁，「壓垮民進黨的最後一顆雞蛋！」