日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊分析，由於新的科技應用問世、庫存調整即將結束，以及科技債券較低違約率等利多因素加持，並在流動性無虞及銀行基本面轉弱之下，資金將有機會流入因為利率緊縮導致修正的科技產業或債券資產，並帶動非投資等級債券價格上漲，現階段較佳的投資價值與機會浮現，提供投資人進場科技債市的好時機。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，目前利率環境相對於2022年有所改善，並有助於非投資等級債券等風險性資產價格回升。此外，隨著銀行業緊張局勢緩解，降低美國公債的避險需求，根據芝加哥期交所FedWatch統計，交易員預測聯準會（Fed）在5/3會議再升息1碼至5％～5.25％區間的機率則約四成，使3/27美債殖利率大幅彈升，全球投資級債再因公債承壓，而全球非投資級債受惠利差收斂而價漲。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，目前科技非投等債利差為491點，高於5年平均約342，殖利率為8.63％，亦高於5年平均值的約當5.86％，目前科技債利差具吸引力，未來可望帶動利差進一步收斂。