公路總局第五區養護工程處正在台18線6K處進行積水改善工程，部分路段因此封閉，許多返鄉祭祖民眾要到嘉義縣太保市納骨塔「親寧堂」，往往要多花一些時間才找得到先人的家，近日地方與工程單位會勘時，才驚見嘉保大橋下被傾倒大量PU跑道廢棄物，迴轉道遭堵住封閉，今公路總局第五區養護工程處長郭清水允諾會將PU跑道廢棄物移開暫置到路邊，清明連假前夕開放民眾通行。

堆成小山的PU跑道廢棄物已長出雜草，明顯已棄置一段時間。（呂妍庭攝）

將進入清明掃墓旺季，太保市納骨塔「親寧堂」就位在台18線高鐵大道旁，由於第五區養護工程處正在台18線6K處進行積水改善工程，部分路段封閉、改道，有祭祖民眾抱怨指示路牌太小，加上台18線嘉太大橋至嘉保大橋施工中，4線道縮減為2線道，中間又擺滿紐澤西護欄，一時半刻找不到路進入納骨塔，會不小心開錯，批工程影響行車動線。

太保市民代表林淑勉說，嘉保大橋下迴轉道是太保市往東到納骨塔最便利的路，結果因廢棄物變路霸而受阻。（呂妍庭攝）

近日接到數十通陳情電話的太保市民代表林淑勉說，清明連假是掃墓祭祖高峰，今年因道路施工、動線規畫不佳，已造成民眾困擾，昨特別邀五工處到場會勘，討論改善措施時，才發現嘉保大橋下迴轉道被不肖人士傾倒大量廢棄PU跑道，指明明是太保市往東到納骨塔最便利的路，結果因廢棄物變路霸而受阻，並一度質疑五工處因應態度消極。

太保市民代表林淑勉說，嘉保大橋下迴轉道是太保市往東到納骨塔最便利的路，結果因廢棄物變路霸而受阻。（呂妍庭攝）

郭清水表示，廢棄物是非法棄置，事後已找到行為人，目前案件由法院審理中，因PU跑道不是一般廢棄物，需找專門廠商處理，考量到民意和地方反映，清明連假前，會先把PU跑道暫置到一旁，暢通道路供民眾迴轉通行。