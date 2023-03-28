金融科技徹底改變現代人的生活，疫情更加速金融科技的應用；根據全球 CEO前瞻大調查顯示，預計2024年，40％左右的商業應用程式會利用跨雲、跨平台資料串接。隨著支付應用科技的持續發展及突破，與混合辦公型態的日益增加，花旗發現企業客戶使用數位銀行比例有明顯提升，且會考慮採用更簡潔、快速與便利的數位銀行服務。

為了滿足客戶需求，花旗(台灣)銀行財資暨貿易金融事業群持續創新、與時俱進，優化企業數位銀行平台– CitiDirect 網路銀行及行動銀行之使用者介面，將多項功能清楚呈現於單一顯示頁面，提升用戶體驗。

花旗(台灣)銀行財資暨貿易金融事業群負責人程雯表示：「企業客戶使用花旗數位銀行平台及服務的需求不斷增加。根據花旗銀行內部資料顯示，2022年客戶透過網路銀行及行動銀行進行的交易筆數較前一年成長24％。花旗銀行致力於提供客戶科技創新的最佳產品及服務，並帶給客戶優質的用戶體驗。為更貼近客戶的需求，花旗銀行對網路及行動銀行進行升級，持續提升我們的數位平台功能及服務。」

優化後的CitiDirect 網路銀行，客戶一次登入即可瀏覽全球帳戶，也可為登入帳戶設定個別化名稱，方便使用者辦識，同時提升網銀的安全性；客戶亦可自行設計對帳單與報表的資訊與格式，滿足不同需求。此外，行動版CitiDirect 支援指紋、臉部生物辨識及QR碼，透過啟動生物辦識及掃QR碼即可取代傳統的實體動態密碼卡，讓客戶登入更便利。

程雯進一步指出：「花旗每日在全球處理超過4兆美元、超過140種貨幣的交易，我們將收付、資金管理及貿易融資的金融服務功能都建立在整合的數位平台上。此次升級的行動版CitiDirect ，讓客戶在行動裝置上能即時瀏覽其全球資金部位，協助他們更有效率地管理營運資金，以因應快速變化的環境。」

近年來，亞太區企業客戶在數位應用上持續成長，花旗亞太區去年亦處理近14億筆API資訊傳輸（API calls），讓企業客戶能提供即時服務給他們的廠商或消費者。

花旗亞太區財資暨貿易金融事業群平台及數據服務負責人Rishi Luthria表示：「在當今快速發展的世界中，數位化對客戶成功至關重要。花旗的數位平台 CitiDirect 獲獎無數，客戶透過CitiDirect 維持其競爭力並持續成長。創新和以客戶為中心的設計一直是花旗的核心，隨著產業不斷發展，我們持續投資平台和數據解決方案，並聚焦在開發無痛的端點對端點用戶體驗，幫助客戶在數位世界中取得成功。」