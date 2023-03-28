狒狒之死，引發一連串檢討聲浪。高雄市長陳其邁今（28）日表示，對於桃園發生這種事情，令人非常遺憾，希望說各單位能夠記取教訓，而高市農業局、動保處、動物園及獸醫師公會等，也有一套完整計畫，以因應動物逃脫。

逃亡18日的東非狒狒昨在被追捕過程，不幸被獵槍射殺致死，然而桃園官員第一時間卻「擺拍」狒屍照惹議。未料，今日狒狒遺體被運出時，官員列隊鞠躬致意，又遭質疑作秀。

媒體問及陳其邁對於狒狒之死看法，以及未來若發生在高雄如何因應？陳其邁強調，這個應該要交給專業來處理，動保議題牽涉到動物園管理以及如何能落實平時的生命教育，萬一有逃脫，或是離家出走，相關單位必須配合及規畫。

陳其邁說明，高雄市除了農業局、動保處、動物園、獸醫師公會等，就有關假如動物逃脫的部分，都有一個完整的計畫，主要由農業局來負責。

「我想桃園發生這種事情，令人非常遺憾。」陳其邁語重心長說，希望各單位能夠記取教訓，不要發生類似桃園這種事件，這是非常令人無奈，也非常地痛心。