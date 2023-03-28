台灣2月景氣連亮第4顆代表「景氣低迷」的藍燈，綜合判斷分數降至10分的近14年低點。不過，黃蔭基認為「頭過身就過」，預期首季將是谷底，永豐金預估今年首季GDP為-0.35％、第二季2.6％、第三季2.86％、第四季3.25％，全年為2.11％，低於去年的2.45％。

對於國內外升息看法，黃蔭基認為今年景氣錯綜複雜，預期美國聯準會將再升1碼，已接近升息末端。而台灣央行此次再升息半碼控制通膨，永豐金預期第二季通膨將降至1.92％，因此今年不會再升息，但認為台灣跟美國今年也不會降息。

整體而言，黃蔭基預期今年台灣景氣是「通膨漸漸落、景氣步步高」，但後續仍需關注美國中小銀行是否繼續暴雷、歐洲大型銀行是否再出現流動性風險。由於台股加權指數位處15700點的相對高點，預期仍會持續動盪一陣子，但預期低點應不會低於14900點。

黃蔭基認為，歐美金融風波還要2個月才會平息，隨著景氣逐季回升，台股高點上看16500～17000點。不過，對於房市認為確實需小心一下，主要由於目前房價在鬆動中，想購屋的民眾可以再耐心觀望。