桃園東非狒狒被林姓獵人開槍擊中死亡，誰委派他到現場圍捕？讓指示他開槍？出現各說各話，相互推委情形，縣長楊文科27日參加績 優社工表揚大會時強調，「誠實為上策」！

楊文科說，桃園狒狒事件震撼國人，也讓社會學了一門生命學的課程，狒狒被獵人開槍打中死亡後，他向農業處相關人員了解後，很有信心，事情其實很簡單。

「新竹縣在做超前規畫！」楊文科說，農業處人員為防範狒狒逃到新竹縣，林務局給林姓獵人的連絡電話，請教麻醉槍的用法。

如果狒狒跑到新竹縣，農業處準備麻醉槍等器材，但不會用麻醉槍請教林姓獵人，若狒狒真的跑到新竹縣則給予協助，問林在那裡，林回說在桃園。

楊文科並說，林姓獵人一起跟桃園市府人員圍捕狒狒3、4個小時，事發後稱是新竹縣政府農業處派去的，網路上一片罵聲，他也不動氣，只能說「誠實為上策」！

楊文科說，農業處人員只是打電話聯繫林姓獵人，並沒有委派，林開槍造成狒狒死亡，然後說是新竹縣派去的，是別人指示開槍的，這真的是很奇怪，相信自會有評斷！