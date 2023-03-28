三立30周年復仇大戲《天道》已展開拍攝，為完整呈現跨越40年的愛恨情仇，三立邀請范宸霏、李運慶及楊子儀分別客串演出岳虹、張銘杰與江國賓的年輕時代，三立28日主動發稿指出，製作單位投入數百萬拍攝回憶戲橋段，且已接近尾聲，僅剩最關鍵一場劇情收尾，但擔綱回憶重要戲份的楊子儀無法繼續演出，這將導致《天道》損失嚴重，也影響拍攝時程，因此三立決定即日起終止與楊子儀一切合作，目前進行中的項目包含綜藝、戲劇等也即刻中止。

至於楊子儀原先的角色存廢？電視台表示還在調整劇本中。楊子儀經紀人則回應表示，「非常感謝三立給予的肯定與機會，因珍惜一切得來不易的緣分，都盡可能配合調整，只因後期已有既定個人規劃與安排，實難再追加客串演出《天道》，希望將來還有合作的機會，謝謝！」

楊子儀是近年戲劇圈當紅炸子雞，國台語劇種皆可，之前曾在三立《天之蕉子》擔綱男主角，去年也為三立華劇《門當互懟愛上你》效力，據悉遭宣布終止一切合作的緣由，主要是他原本僅客串3、4天，但因演出表現太好，高層看了帶子，覺得他演得很好、打算加戲，但楊子儀方面表示沒有檔期、無法配合，就此惹怒高層。在楊子儀無法繼續演出後，他原先的角色是否換角？電視台表示還在調整劇本中。

製作人徐嘉森受訪時表示，楊子儀本來就是來客串，演完10幾場預定的戲後，高層看了帶子覺得他演太好，編劇也覺得後面橋段要鋪哏，就探詢他有沒有時間加戲，以為只有幾場戲而已應該可以找出時間，但經紀公司喬不出來婉拒，製作單位有跟電視台報告他後面幾場戲無法拍。雖然他無法補拍，但劇情上還是可以交代過去，因為前面都完成了，也拍得很好。至於是否造成劇組損失？徐嘉森說，如果重拍當然有損失，但是現在不重拍。

是否知道電視台因此下令封殺楊子儀？徐嘉森緩頰說，「沒有封殺啦，就是終止合作」。曾與楊子儀合作《天之蕉子》的他坦言之前雙方互動非常好，如有機會也希望帶著楊子儀跟電視台高層道歉和解，「但也要看時間，子儀現在好像在閉關」，他並自責「可能我們講法有講錯，讓電視台誤會」，希望趕快喬好，「這是我們做戲、當製作人常面面臨的問題，就是逆來順受，趕快把它解決」。

三立指出，《天道》以高規格拍攝，不僅遠赴泰國取景，還有許多大場面的橋段，為了整部戲劇敘事完整，即使一段回憶戲，三立仍邀請范宸霏、李運慶及楊子儀分別客串演出岳虹、張銘杰與江國賓的年輕時代，這3人的感情糾葛貫穿《天道》主要劇情，復古場景考究，甚至奔波至宜蘭、桃園、台中等地拍攝，包含划船、落水、復古婚禮等。