北市一名50歲侯姓男子，28日凌晨搭乘計程車到吳興街，侯男因付不出300元車資向運將表示要到超商提款，不料，侯男竟使出拖字訣，在超商待了20分鐘不出來，運將氣得報警處理。

信義警分局吳興街派出所員警前往查處，並請侯男出示證件以查證身分，過程中，滿身酒氣的侯男拒不配合，聲稱自己又沒喝酒，員警遂依警察職權行使法將侯男帶回派出所查證身分。

侯男被帶回警局後，仍不配合查證身分，甚至口出三字經，行為脫序，警方只得先予以管束。待侯男意識稍微清醒後，員警請他通知友人至派出所接他返家。沒想到友人到場後，員警幫侯男解銬要讓他離去時，侯男竟出腳踹員警，員警當場將他依妨害公務現行犯逮捕。

信義分局表示，民眾切勿飲酒過量導致行為脫序，更不容許藉機滋事挑戰公權力，如有違法警方必定依法究辦。

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