樺漢（6414）再孵小金雞，樺漢董事長朱復銓出席28日智慧城市展時指出，旗下樺康智雲鎖定綠能智慧樓宇應用，去年正式成立以來接案豐碩，將持續以「軟體帶硬體」模式，擴大服務範疇。除了深耕台灣之外，並結合樺漢集團資源，往日本、美國、歐洲等市場邁進，預計最快2024年申請輔導上市櫃，2025年掛牌。

樺康智雲為軟體資訊服務廠商，積極布局國內節能減碳管控與應用市場，去年自應英威康科技分拆後，引進樺漢投資持股3成，目前為公司最大單一股東，雖公司正式成立僅半年，但累計營收達4,170萬元，稅後獲利1,800萬元，每股盈餘（EPS）達6元高水準。

朱復銓表示，全球政府、企業綠能轉型需求大幅提升，樺漢具有硬體製造、廠務設計、系統整合等優勢，樺康智雲更是在軟體部分提供重要支援，以一條龍方式提供軟硬體整合方案，發揮節能效益，新北、嘉義及南投等政府機關皆以導入相關應用，海外市場也有所斬獲，在中長線成長趨勢下，將推動樺康智雲掛牌IPO，最快明年申請輔導上市櫃。

據悉，樺康智雲主要提供軟體服務，聚焦智慧城市、淨零碳排商機，除了台灣政府、金融機構陸續取得標案之外，在日本也有POC合作進行當中。樺康智雲總經理林建智表示，目前也正與北美系統整合商洽談，透過樺漢資源打進歐洲、美國市場，搶占海外綠能轉型大餅。

展望後市，樺康智雲在手接單暢旺，今年政府、民間企業專案營收占比預估約65：35，受惠軟體搭配硬體，提供客製化解決方案需求提升，市場預估公司全年獲利有機會突破10元，賺逾一個股本，成為樺漢旗下一大金雞母。