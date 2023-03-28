日月潭水位大幅下降，伊達邵水上自行車道基樁、鋼梁順利完工，但路面鋪設進度嚴重落後。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭水位大幅下降，無法依原計畫用船載運材料、機具，鋪設步道路面。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭風景區管理處規畫伊達邵至日月潭纜車站興建「伊達邵水上自行車道」，路軌沿著潭畔蜿蜒，提供遊客更安全的通行環境，原預計春節前開放，因工程有誤，延至清明開幕，準備鋪設步道路面日月潭水位驟降，原預計用船載運材料機具大受影響，改從陸路運輸，工期再度延宕，延至端午連假才可能完成。

日月潭水上自行車道曾被美國有線電視新聞網《CNN》旗下生活旅遊網站《CNNGO》評選為全球最美自行車道之一，全程約30公里，尤其是水社至向山遊客中心約3.4公里路段，經水社壩、永結同心橋、向山眺望平台，其中400公尺自行車道架在水面上，給人臨水而行之感，秋冬時節有落羽松相伴十分夢幻。

過去伊達邵至纜車站僅有人行步道，原步道老舊、溼滑，沒有設置專用自行車道，造成騎乘單車遊客必須騎上公路，大小車爭道，險象環生，日月潭風管處去年起斥資7000餘萬元，比照向山段打造長約600公尺的「伊達邵水上自行車道」，該段水上自行車道完工後，再延伸至九蛙平台，串連水上自行車道景點。

日管處說，「伊達邵水上自行車道」原預計春假前啟用前段200公尺，讓遊客可以從碼頭騎乘單車到飯店區，未料施工業者對水下基樁的點位安放有問題，為了整體安全，日管處要求業者修正改善；基樁修正後原力拚清明連假600公尺全線開通，受到日月潭水位大幅下降影響，工程進度嚴重落後。

日月潭風管處強調，自行車道車道全線「路軌」基樁、鋼梁已完成，不過日月潭水位大幅下降，無法依原計畫用船載運材料、機具，改從陸運，導致工程嚴重延宕，預估端午連假前才可能完工啟用。