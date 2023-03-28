Homeplate umpire Randy Rosenberg ejects JT Realmuto for this 🤨 pic.twitter.com/dkQtpU1bHt — Tim and Friends (@timandfriends) March 27, 2023

費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）不久前才輸掉經典賽決賽，春訓又遭遇更倒楣的事。這場對戰藍鳥的第4局，投手金柏若（Craig Kimbrel）因為投球超時被判違例，瑞爾穆托把手套往後擺，請主審再給他一顆球，結果主審還沒把球交出去，瑞爾穆托就收回手套了，導致那顆球掉在地上。憤怒的主審不由分說就把瑞爾穆托驅逐出場！

瑞爾穆托連忙向主審解釋，他只是以為球落在手套裡了，但主審認為瑞爾穆托在戲弄他。鏡頭中可以看見主審丟下那顆球時，瑞爾穆托在前一刻才收回手套，很可能不是故意的，主播也認為只是溝通上的誤會。主審羅森伯格（Randy Rosenberg）未免反應過度，他是比較資淺的主審，2020年才升上大聯盟。瑞爾穆托卸去裝備退場時，高舉拳頭表示不滿。

捕手因為「漏接」而被驅逐出場，這個鏡頭太過荒謬，在推特獲得超過千萬觀看次數，球迷對於主審的蠻橫都非常不滿。有人批評「機器主審的誕生，說起來也是某些主審自找的。」

2019年世界大賽第5戰，捕手高梅茲（Yan Gomes）接到了一顆進壘的球，以為是三振出局，站起身要傳三壘慶祝，但是主審還沒判他就站起來了，主審為此就不判好球了。該場還有另一次是打者四壞球太快甩棒，結果被主審拉弓改判三振。