112年全國中等學校運動會即將在4月22日到27日展開競技，今年由新竹縣承辦，大會28日在教育部舉辦全國記者會，擔任執行委員會主任委員的新竹縣長楊文科，與教育部常務次長林騰蛟、體育署長鄭世忠共同邀請全國民眾在賽事期間到新竹縣為選手加油，來自新竹的奧運射箭國手林佳恩也舉著聖火進場，與貴賓一起交接給年輕選手，象徵「薪火相傳、再創佳績」。

今年的全中運以「風起竹縣、贏向未來」做為標語口號，期許運動員們乘風飛揚，在風中馳騁、奔跑、盡力揮灑屬於自己的汗水，以衝過終點線緞帶以及馳騁在場上的運動員姿態，揮動激情、超越極限、放飛夢想。

記者會現場特別邀請以新竹縣作為球隊所在地的PLG職業籃球隊新竹街口攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」，用青春活力的表演方式提前為參加全中運的選手加油，現場並發表由金曲獎最佳專輯製作人曹登昌及最佳歌手伊拜維吉共同創作的主題曲《為自己發光》，透過「青春活力 奔向未來」的理念來展現全中運的熱情。

代表客家人的硬頸精神、熱情好客的竹縣吉祥物「皮皮獅及阿茶妹」也來到現場，本屆大會執行委員會主任委員新竹縣長楊文科提到，112年全中運即將在4月22日正式展開，一個全國體育賽事之所以能夠順利展開，要感謝的人很多，感謝教育部、體育署以及高中體總等單位全力支持，讓新竹縣政府能夠承辦112年全中運，是新竹縣暌違47年，再度成為全中運東道主，新竹縣卯足全力籌備，也將提供最好的場地與最友善的服務，藉此展現新竹縣的軟、硬實力與堅強意志，歡迎全國朋友屆時都來新竹縣觀看精彩賽事。

112年全中運包含田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車、木球共20項必辦項目，及滑輪溜冰1項選辦項目，將有全國各地2萬多名的選手同場較勁。

教育部常務次長林騰蛟表示，看到現場這麼多縣府團隊成員及熱情的學校校長，就能感受到楊縣長所帶領的縣政府團隊以及各籌備單位群策群力對112年全中運的努力與重視，全中運是國內一年一度重要的體育賽事，不僅關係到同學的升學，更是很多體育選手一生追夢的起點，記者會最後也由「新竹之光」、奧運射箭國手林佳恩舉著聖火進場，祝福國內體壇後起之秀，能在新竹發揮實力、「贏」向未來。