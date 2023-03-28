東非狒狒悲劇收場引譁然，桃園市民進黨團28日怒批桃市府藐視生命、官員冷血作秀，專委凌駕專業。桃市府回應，盧紀燁是資科局支援農業局推動農業科技化，在捕捉過程中協助操作無人機及高解析度熱成像儀，現場總指揮為動保處長王得吉，針對拍照不良示範將懲處，也會檢討流程改善，避免憾事再度發生。

針對民進黨團開記者會批評青農背景專委凌駕動保處專業，桃園市政府農業局回應指出，狒狒捕捉事件，農業局現場總指揮為動保處長王得吉。

農業局解釋，資科局專門委員盧紀燁是支援農業局進行智慧農業及推動農業科技化人員。狒狒捕捉行動中，盧紀燁協助操作無人機及高解析度熱成像儀，捕捉團隊也包括專業獸醫、保育人員，也有六福村獸醫協助。

農業局坦言盧紀燁與其他拍照人員現場不良示範，市府深感不妥與歉意，將對相關人員懲處，也會檢討相關流程與執行細節，研擬改善辦法，避免憾事再度發生。

至於開槍獵人已向警方表示非農業局委託，對於委託單位與獵人指稱有人授權開槍一事，已移送地檢署偵辦中。