「豐原中央獅子會」C2區顧問團長暨前任會長游益源長期熱心公益，獲知台中市政府消防局第二救災救護大隊石岡分隊有搶救破壞及通訊器材需求，主動表達捐贈意願，捐贈儀式於28日在石岡分隊舉行。消防局強調，游益源團長致力於本業外，熱心參與社會公益，將心意化為實際行動，讓消防裝備器材更加完善、救災更有保障和效率。

新款電動圓盤切割機具可立即啟動、高轉速、高電池容量比同類引擎式切割機輕巧。（台中市消防局提供）

消防局指出，豐原中央獅子會捐贈的電動圓盤切割機，可立即啟動、高轉速、高電池容量，也比同類引擎式切割機輕巧，適用於災害現場，讓消防人員能夠快速破壞鐵門、鐵窗、鐵捲門等，節省舊款切割機混合汽油與機油的傳統發動程序，更加輕便快捷，大幅提升消防員的救援效能。

消防局表示，獅子會也捐贈無線電外接麥克風，是救災現場指揮聯絡重要工具，讓消防員更易按壓發話，有效提升火場通訊效率，可應用各種不同類型災害。今日儀式結束後，器材也隨即撥交消防局加入救災行列，讓消防員在執行災害搶救工作更加迅速、落實，也讓市民擁有更安全、保障的生活環境。

大隊長余易祐(左1)代表消防局致贈感謝狀。（台中市消防局提供）

消防局強調，政府資源有限，民力無窮，感謝豐原中央獅子會對於消防工作的肯定，即時慷慨解囊捐贈搶救器材，有效提升消防救災能量，進一步守護市民生命財產安全，為台中市打造一個安心、放心、更優質的生活城市。

今日捐贈儀式，與會有消防局第二救災救護大隊長余易祐、婦女防火宣導隊第二中隊副中隊長吳美玲、豐原中央獅子會長陳東昇、C2區總監唐進釧、顧問團長游益源等人。