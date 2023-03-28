黃子佼眼眶泛淚。（池宗玲攝）

黃子佼今（28日）出席幼兒副食品記者會，討論到二胎計畫時，他透露女兒出生後，夫妻倆很少「開機」，這一年的次數更是5根手指數得出來，「我們很少有那心思，真的太難了，尤其有孩子後，頻率就更不高了，尤其我們都還在工作，她還有副業要忙。我們現在通常都是秒睡，人生50幾年沒這麼好睡過」。

將在30日歡度51歲生日的他透露，孟耿如已經安排好連2天的一對一燭光晚餐，會趁勢做人、懷二胎嗎？他笑說沒有結紮之前都難說，「耿如也沒有要放過說服我，真的怕她要跟我談什麼事情，我在想要不要事先準備、穿好看內褲，如果有要泡湯的話，我還要打扮一下」。

黃子佼、Lulu（黃路梓茵）去年以《婚禮歌手》奪得金鐘獎綜藝節目主持人獎，他早在去年6月透露如果《婚禮歌手》籌拍第3季，他希望能夠在節目中舉辦他與孟耿如的婚禮，如今節目已經在招募第3季新人。今談起這件事，黃子佼坦言還沒跟孟耿如討論，「目前還開不了口，剛好明後天找個話題跟她聊一聊」。

他說過去曾參加帶小孩舉辦的婚禮，覺得很溫馨，他今也想像如果屆時牽著女兒黃玉米的畫面，突然眼眶泛淚的說：「我真的會哭耶！辦婚禮的話，我最怕我自己哭得不成人形」。他說如果沒辦婚禮，最怕長輩感到可惜，「孟奶奶已經90歲，我爸也80幾歲，我在想可以幫他們做些什麼，這才是重點」。

談到好友Selina懷孕一事，黃子佼說最期待的就是寶寶的性別派對，「我希望、也覺得是男生，任家兩姊妹沒有男寶寶，可以陰陽調和一下」。他也提到現在群組最熱絡的話題就是要不要請24小時保母，「我們都是屬於家裡不習慣有陌生人的類型，因為我在家都穿內褲，她說小徐（Selina男友）也是，她很掙扎，因為沒有幫手很麻煩」。