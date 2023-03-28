強棒出擊，E網打盡！WBC世界棒球經典賽圓滿落幕，日本與美國的總冠軍爭霸戰精彩熱血，讓全球刮起一陣棒球旋風，感受到全台棒球迷的熱情，ELEVEN SPORTS正式宣佈將轉播MLB美國職棒大聯盟2023全新賽季，加上原本擁有的中華職棒樂天桃猿、統一7- ELEVEn獅隊以及全台獨家的日本職棒太平洋聯盟，美、日、台頂尖賽事齊聚，讓球迷們可以享受最多元的棒球饗宴。

ELEVEN SPORTS台灣區總經理鄧儒宗表示：「我們一直有在接洽MLB美國職棒，希望可以讓球迷從早到晚都有LIVE體育賽事可以看，這次經典賽中華隊表現亮眼的林立、陳傑憲還有旅日好手吳念庭、宋家豪，之前透過ELEVEN轉播都可以看見他們，表現相當優秀的紅襪隊張育成還有日本隊的大谷翔平等，如果也可以在ELEVEN平台看見，那棒球迷一定會很幸福，於是就促成了這次合作！」

MLB美國職棒大聯盟將於台灣時間3月31日正式登場，觀眾朋友可以透過有線電視ELEVEN體育一台（CH73）來收看，張育成與紅襪簽下一年價值約85萬美元，附帶激勵獎金的大聯盟合約。離台前他表示，很感謝經典賽球迷的大聲應援，回到美國後會帶著球迷的力量站穩大聯盟，請球迷可以透過轉播來幫自己加油，也希望可以跟經典賽表現亮眼的吉田正尚攜手拿冠軍。

此外全台獨家轉播的日本職棒太平洋聯盟開幕戰將在3月30日率先拉開序幕，西武獅隊的旅日台將吳念庭也已經回到日本跟一軍會合，朝開季先發為目標，而在經典賽中狂飆速球吸引眾人目光的「令和怪物」佐佐木朗希，還有歐力士的王牌山本由伸，這兩位已經被大聯盟球探鎖定未來都有機會前進到最高殿堂，兩人會如何在太平洋聯盟大顯身手，值得球迷期待。

ELEVEN體育家族將於2023棒球賽季於全球OTT平台《ELEVENSPORTS.COM》推出專屬棒球迷的「Baseball Pass」方案，包含中華職棒四隊：樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅、味全龍以及富邦悍將的全一軍各60場主場賽事及四隊季後賽和總冠軍主場賽事。同時「Baseball Pass」方案也包含台灣球迷非常關注的日本職棒太平洋聯盟賽事，將在2023賽季帶來共140場的直播賽事， 邀請球迷一同關注在日奮戰的王柏融、宋家豪、吳念庭以及張奕等台灣選手。

即日起至2023/3/31止，「Baseball Pass」早鳥優惠價只要790元(4/1起恢復原價990元)，讓台灣棒球迷幸福一整個棒球賽季 ，另也推出月租包早鳥方案為99元(4/1起恢復149元)，更多內容加上更優惠的價格，回饋給廣大的台灣球迷及觀眾。

ELEVEN OTT提供直播即時回放功能，用戶可以自己立即重播比賽的關鍵時刻，不論是關鍵好球或是啦啦隊女孩都能一再即時重播回看。播放裝置支援網頁、手機、智慧電視等多元收看方式，讓球迷們可以隨時隨地自由的選擇想觀看的棒球賽事，同一個帳號最多能同時登入三個裝置，同時間不會錯過中華職棒及日本職棒的精采賽事組合。