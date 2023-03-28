鈴木也表示，日本銀行業者也有發行AT1，但性質與條件跟瑞士信貸的不太一樣，所以，日本不太可能發生跟瑞信類似的財富破壞事件。瑞銀日前買瑞信時，不願概括承受瑞信160億瑞士法郎的AT1債券。後來經瑞士政府點頭，這些債券頓時化為廢紙，也激怒不少全球投資人。

鈴木認為，部分持有瑞信AT1債券的民眾或公司應會虧損，但日本金融機構的流動性充沛，加上資本雄厚可將損失降到最低。這種應急可轉債（contingent convertible），或取前兩個字母暱稱為CoCo的債券，目前全球的市場規模約在2750億美元。

鈴木指出，瑞士信貸的AT1債券合約中，有一項特殊的條款，萬一瑞士政府出手援助時，持有人的本金會減少。故這次瑞士政府所採取的措施，是基於合約內特殊的規定，主要是保護客戶，還有穩定金融市場。

不過，瑞士AT1債券特殊的條款不適用日本金融業，就算日本政府出面援救，客戶的本金並不會短少。同時，日相岸田也在同一天喊話，再次安撫人心，希望金融市場不要太過於震盪。