歐洲汽車製造商正在反擊這些研擬中的提案，辯稱這些法規要求帶來的成本過高、操之太急，沒有必要。但歐盟說，這可以減少有害排放，防止柴油門事件的發生。

歐盟最早在1992年導入Euro 1規定。Euro 7預計在2025年中旬對一般汽車生效，2027年中旬對卡車和巴士生效。

Stellantis執行長Carlos Tavares說，這些規定沒有用，汽車造商已經投資數十億歐元在電動車研發，已經開始要淘汰燃油車，沒必要投資內燃機的改善。

歐洲汽車製造協會(ACEA)說，Euro 7將讓每輛新車漲價2000歐元。捷克的Skoda汽車一名高層說，公司將不得不裁員300人。Iveco的執行長Gerrit Marx則稱這個規定非常愚蠢。

歐盟執委會預計，Euro 7將讓一般汽車漲價150歐元，會讓卡車和巴士每輛漲價2600歐元。

富豪汽車(Volvo)說，2025年的最後期限，實際上沒有給予足夠的時間來進行引擎改造，並且缺乏測試程序的細節。

賓士卡車的執行長Martin Daum說，新的排放感測器將需要很大的投資。福斯集團的Traton卡車品牌執行長Alexander Vlaskamp說，Euro 7估將耗費公司10億歐元。

歐盟執委會的一名發言人拒絕對汽車業者的呼籲發表評論，但是表示，由於過去的醜聞和欺騙裝置，Euro 7的「實際駕駛排放測試」非常重要。