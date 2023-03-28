新保聚焦於AIoT、看準物聯網技術，在智慧城市策略上持續研發新技術並結盟國內外夥伴，共築產業新商機，例如智慧建築自動化與能源管理解決方案、智慧空氣監測等，皆可提供建築營運效能並降低管理成本。

新保事業群新光電通則攜手通信網路商優納比，在符合國家水利署用水設備標準及台北自來水事業處規範下，成功整合智慧水表與無線傳訊模組等相關技術，取得智慧水表營運建置科技；事業群誼光國際亦響應新北市政府智慧城推展，提供路邊全面智慧化停車管理、自動化開單、科技執法及全天候車位在席偵測，優化停車體驗。

疫後生態的零接觸商機已日漸增長，建商在規畫智慧建築需求亦大增，例如結合人臉辨識的智慧門禁系統，而在防災安全方面，新保還提供機房漏水、停車場淹水、消防通報等機制；在能源運用方面，太陽能板、充電樁、電梯節能系統、溫度感應自動降載或關閉空調等設備，也可達到節能減碳目的，早期並推出無人機服務，專注太陽能發電廠巡邏，以電腦進行飛行路線設定，不需專人遙控、節省人力及維護管理成本，有助綠色能源發展。

新保目前也已協助多家大型商旅、飯店、建案規畫大型場域安全管理、智慧防災等方案，大幅降低管理成本、提升系統設備妥善率；此外在AI人工智慧開發上，透過機器學習，開發出AI智能影像防護，根據客戶需求場域不斷調整，將科技與便利生活無縫接軌。