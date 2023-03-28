Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「印度正處於電動化交通轉型的重要階段，Gogoro、Zomato和Kotak透過緊密合作，讓外送夥伴更輕鬆地享受智慧電動機車與電池交換網路。Gogoro Network電池交換系統和電動機車的安全性已得到了充分驗證，並深受非銀行金融公司(NBFC)，如Kotak Prime的認同與支持。外送夥伴將引領這一變革，落實智慧、安全的電動化交通。」

三家公司將為外送夥伴提供更優惠的貸款方案與電池交換服務，輕鬆選擇永續的移動方式，完成最後一哩配送。充電型電動運具必須設立專用充電車位、同時耗費等待充電時間，將降低外送夥伴的服務時間與收入；相較之下，Gogoro的電池交換系統與智慧電動機車提供更安全、可靠、即時方便的能源補充服務。

Zomato旗下擁有30萬名外送夥伴，是印度首屈一指的美食訂餐、配送及餐廳訂位平台，更是唯一承諾遵守國際氣候組織(The Climate Group)全球交通載具電動化倡議(EV100)的美食外送服務商，承諾2030年達成外送車隊完全電動化。為此，Zomato帶頭將創新的電動化移動解決方案導入外送業，率先採用Gogoro電池交換系統與智慧電動機車。

Kotak Mahindra Prime Limited是印度第四大銀行塔克馬辛德拉銀行(Kotak Mahindra Bank)的車輛租賃分公司，致力為永續移動提供更便利的貸款條件，並將充分運用Gogoro智慧電動機車獨特的安全功能來滿足營運管理，如百分之百用戶身分驗證，車輛將很難被偷竊；以及暫時鎖定電池交換功能，有效遏止帳款拖欠。