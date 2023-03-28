全國技能競賽中區分賽成績出爐，明道高中打出漂亮全壘打，參加10個職類全數獲獎，包含5位第1名，其中獲得前5名的選手可進軍全國賽。（明道高中提供／潘虹恩台中傳真）

全國技能競賽中區分賽成績出爐，台中僑泰高中共6位選手獲獎，皆取得全國賽資格，其中劉思妙、蔡少云獲國服組第1、2名，明道高中則打出漂亮全壘打，參加10個職類全數獲獎，包含5位第1名，其中獲得前5名的選手可進軍全國賽。

僑泰高中獲獎選手包括劉思妙、蔡少云分別獲「國服組」第1、2名，高承洋獲「中餐烹飪組」第2名，郭千華、陳庭珊、葉佳彤分獲「服裝創作組」2、3、4名，皆取得全國賽資格；明道中學榮獲第1名的學生則包括「西餐烹飪」謝昕穎、「中餐烹飪」林佩臻、「資訊與網路技術」伍柏霖、「旅館接待」嚴鈺紓以及「平面設計技術」葉宜庭。

僑泰高中校長温順德指出，僑泰學生在全國技能競賽中區賽拿下好成績，正是學校多元展能的印證。此次6位獲獎的同學將代表中區參加全國決賽，他特別向董事會爭取10萬元經費，作為選手訓練過程材料費補助，期勉選手們再接再厲，在全國賽爭取佳績。

明道中學技術高中部主任陳士虹表示，「傳承是明道最美的風景」，賽前每天都看到選手們和指導老師、學長姐練習到晚上9、10點，甚至有畢業學長姊9點下班後特地回學校指導學弟妹，勉勵大家持續往目標邁進。

僑泰高中學生劉思妙說，一開始當選手時很沒自信，但在指導老師的鼓勵下，才讓她從低谷中走出，而父母親雖遠在南投，但練習時卻不時到校接送與探望，感謝師長及父母的支持、陪伴，期許自己在全國賽也拿下好成績。

明道高中學生伍柏霖則說，他今年挑戰新職類「資訊與網路技術」，是此職類明道唯一的選手，此職類內容深且廣，包含系統、網路與程式等，特別感謝校外大四的學長協助指導，在原本的基礎上給予支援。