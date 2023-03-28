峮峮分享剛加入啦啦隊時差點走光的經歷。（羅永銘攝）

峮峮今（28日）擔任日本超人氣内衣品牌2023春季新品，她透露2016年開加入啦啦隊時，跳舞時動作太大導致平口小可愛滑落，「印象很深，我是穿兩截式的白色小可愛，我當下跳完舞也沒有發現，是下台後團員趕緊跟我說」，她說當下沒有走光，但心裡真的超緊張，她也以過來人分享女孩們買平口內衣一定要慎選。

今年是峮峮跨界主持的第3年，她期許成早日成為獨當一面的主持人，「我現在不管主持《飢餓遊戲》還是《run新聞》都有很棒的前輩帶領我，有時候來不及反應，他們都可以幫我，所以我希望今年可以挑戰一個人主持活動，不要怯場的順利主持」。

她去年許下買房心願，目前進度？她說除了工作太忙也因為房貸利率升息，所以要再看看，「但還是有請朋友幫忙關注，希望早日購屋」。談到工作，峮峮透露可能因為太忙，所以注意力有點下降，「像今年春訓練舞就有點跟不上，我們都是一天學一隻舞蹈，以前可能當下沒辦法馬上記住，但還是有印象，但這次去春訓就發現大家都跟上，而我還沒，就覺得要再加油」，她說現在都會趁通勤時間小睡一下，也會喝蜆精補充體力。