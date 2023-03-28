疾病管制署副署長羅一鈞表示，目前國內流感疫情持平，但預估要持續觀察到4月底。（疾管署提供）

流感威脅仍未結束，疾病管制署今天公布國內新增3例流感重症個案，另有1名60多歲男性因呼吸衰竭，3月下旬因發燒、胸悶、昏倒送醫急救，雖恢復呼吸心跳，但隔日仍因呼吸衰竭病死。疾管署副署長羅一鈞表示，目前國內流感疫情持平，但預估要持續觀察到4月底，才有機會脫離流感季。

疾管署防疫醫師趙珮娟說明，上周新增3例流感併發重症病例，都是A型H3N2，發病日介於3月14日至21日，年齡介於50至70多歲，均為男性，有心血管疾病、腎臟疾病、肝臟疾病、糖尿病等慢性病史，其中2例未接種本季流感疫苗。

另新增1例流感死亡個案，為60多歲男性，未接種本季流感疫苗。趙珮娟說明，該個案具慢性肺病病史，3月16日開始發燒，19日因胸悶昏倒，救護車到場時已無呼吸心跳，送醫雖恢復呼吸心跳，檢查已有雙側肺炎，20日因呼吸衰竭病逝。

疾管署統計，自去年10月1日起至今年3月27日，流感併發重症病例累計67例，其中以A型H3N2居多（占56例），以65歲以上長者為多（占39％），91％未接種本季流感疫苗，78％具慢性病史；其中14例死亡。

疾管署提醒，目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，本周適逢清明節及兒童節連續假期，民眾南來北往掃墓、出遊機會增加，請勿輕忽流感威脅，務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。

疾管署亦提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。疾管署上周已公布，經專家決議「擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件」措施延長1個月，至4月30日止。