國際特赦組織今天表示，全球對俄羅斯去年入侵烏克蘭的憤怒，只會暴露西方對人權侵犯行為的「雙重標準」。

法新社報導，國際特赦組織（Amnesty International）在2022年度報告中指出，西方對沙烏地阿拉伯的人權紀錄、埃及的鎮壓，以及以色列對待巴勒斯坦人的問題上都保持沉默。

國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）在巴黎提出年度報告時表示：「西方對俄羅斯入侵烏克蘭的強硬反應突顯出雙重標準，相較之下，對其他諸多違反聯合國憲章行為的反應看來無關緊要。」

卡拉馬爾德補充說，隨著西方團結支持烏克蘭，俄羅斯2022年2月24日發動的侵略，「讓我們難得看到當有政治意願採取行動時會有什麼可能」。

許多國家對俄羅斯實施制裁，同時也向烏克蘭難民開放邊境，國際刑事法院（ICC）則對烏克蘭的戰爭罪行展開調查。但國際特赦組織表示，這場衝突也顯示了對全球其他地區的人權侵害行為的沉默與不足。

國際特赦組織特別指出，西方對沙烏地阿拉伯的人權紀錄、對埃及的不作為，以及對以色列加諸巴勒斯坦人的種族隔離系統，可說是「鴉雀無聲」。

國際特赦組織表示，去年「歷任以色列政府推行措施，迫使更多巴勒斯坦人離開家園，擴大非法屯墾區，並使被占領的約旦河西岸現有屯墾區和前哨站合法化」。

國際特赦組織也表示，除了這些，以色列軍隊在占領的約旦河西岸殺害巴勒斯坦人，西方國家也未能要求結束這種「壓迫系統」。