永豐金28日舉行去年第四季法說會，金控總經理朱士廷指出，去年金控全年淨收益472.5億元、稅前淨利194億元續創歷年新高，其中，去年ROE10.08％更首度拿下14家金控第一，主要是受惠升息循環，銀行生息資產量與率都增加，他強調，去年保險型金控面臨很大挑戰，永豐金仍會深耕銀行、證券雙引擎，對併購保險採謹慎態度。

朱士廷指出，永豐金對併購保險業，短期內會比較「謹慎」，全球金融局勢挑戰很大，尤其接軌IFRS 17號會計準則，亦會有比較大的挑戰，因此對併購保險要比較謹慎，短期內不會有這樣的著墨。

對於永豐金去年股東權益報酬率（ROE）10.08％首次躍居14家上市金控第一名，朱士廷分析，主要是保險為主的金控去年很辛苦、證券型金控也因台股指數與成交量大幅滑落，而銀行為主體的金控中，永豐金發揮資產組合長項，銀行與證券配置「二隻腳」都有發揮優勢，將來會繼續深耕二大核心。

朱士廷指出，今年啟動現金增資100億元，希望銀行繼續有好的表現，而證券子公司在複委託與財管表現也不錯。

朱士廷表示，在今年首次的法說會，也要重申一下今年發展策略，將延續去年所提出為期三年的數位、跨境、整合、永續四大策略。這四大策略讓永豐金在俄烏戰爭、聯準會激進升息、金融市場波動劇烈下獲利穩健，去年度每股配發0.8元（六毛現金二毛股票股利），以現增後股本計算，盈餘配發率61％，維持歷年水準。

由於近期美矽谷銀行等接二連三爆發流動性問題，朱士廷指出，台灣銀行出流動性的問題機會不大，一是三類資本適足率良好，逾放比整體銀行只有0.15％，流動性覆蓋比率逾134％，流動性也沒有問題。去年銀行整體獲利3千多億元也創下享史新高紀錄。

朱士廷指出，矽谷銀行是資產配置問題，且美國存款保障25萬美元，矽谷銀行存款超過25萬美元的比重達86％，才會造成恐慌，台灣是存款300萬以下的存戶達到98％都有保障，不太可能有流動性風險。

台灣銀行是否有資金過剩的風險？總經理莊銘福指出，永豐銀增資百億是一個進可攻退可守的策略，一方面資本適足率提高，可做好「守」的部份，待下半年否極泰來，景氣回溫時就可以做更好的進攻發揮。