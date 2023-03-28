搶兒童節連假商業， 台北萬豪酒店Garden Kitchen自4月1日至4月5日期間推出兒童節快閃優惠，活動期間凡成人攜帶12歲以下孩童至餐廳用餐，即贈送超人氣爐烤菲力牛排4盎司乙份，攜帶兩位孩童則贈送兩份，以此類推。活動期間還有機會近距離欣賞「氣球哥哥」現場演出，巧手製作各式知名卡通角色、酷炫造型氣球，讓大朋友小朋友一起度過歡樂的兒童假期。

位於台北萬豪酒店一樓，被譽為台北最美Semi-Buffet的「Garden Kitchen」，與綠意盎然的絕美花園為鄰，半開放式廚房打造五大主題餐檯包含當令澎湃海鮮的「極鮮海物Bar」。現點現做「熱享美饌區」供應現烤維吉尼亞火腿、鹽烤挪威鮭魚等豐盛料理以及多道「國宴主廚」精心設計的中式料理。「義式精湛冷盤區」主打多款義式肉盤與各式起司等豐盛開胃點心，還有多款無農藥新鮮水耕蔬菜的「繽紛鮮蔬沙拉區」，螞蟻人最愛的「夢幻甜點檯」，無限量供應台北萬豪點心房每日特製的精美蛋糕、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，以及時令鮮果、哈根達斯冰淇淋等。

連假期間之週六與週日以及4月4日兒童節當天中午12時30分至下午1時30分更安排備受大小朋友喜愛的「氣球哥哥」現場演出。活動期間，成人用餐每位1,480元＋10％起，享豐盛自取美饌與自選主菜乙份，7至12歲孩童每位680元＋10％起，享自取美饌與特製兒童餐點。此優惠活動亦可累積Marriott Bonvoy萬豪旅享家積分。