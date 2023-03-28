逃脫多日的狒狒27日命喪獵人槍下，今（28）日桃園市府人員將狒狒裝箱、移靈、蓋布，農業局長陳冠義率領農業局、動保處人員對狒狒鞠躬，運送至台北市立動物園做檢查及檢疫，再送往家畜試驗衛生試驗所解剖。對此，媒體人張禹宣28日就表示「問題就出在獵人的自作主張，獵人隸屬的單位就是農委會，就這麼簡單」，引發討論。

張禹宣28日在臉書上PO出「狒死真相」的文章表示，「狒狒之死確實讓許多人紅了眼眶，但最受不了的是事後甩鍋推諉，甚至有政客與投機份子，藉以進行政治操作」，張禹宣認為，「爬梳整起事件，其實根本不是什麼羅生門。獵人的車上清楚貼著農委會的照片貼紙，農委會也承認隸屬自己的委外團隊，隸屬於新竹林區管理處合法獵人，才會配有獵槍。但下令的並非農委會，更不是農委會刻意甩鍋的桃園市」。

張禹宣指出，「新竹縣第一時間確實有聯繫，但只要求防止進入境內，基於屬地原則，更不可能要求獵人主動前往桃園市圍捕，基本上整起行動就是由獵人擅自主張」。張禹宣還說，該名獵人先是「主動」跨區跑到桃園市圍捕，辯稱是新竹縣委託，但事實上授權的單位是農委會，新竹縣也僅委託在邊境待命，隨後又改口是現場人員要求開槍，但事實上是由他第一時間最早抵達現場，桃園市的人員是第二批抵達。

張禹宣最後也說，換言之，不是桃園市、新竹縣，而是新竹林區管理處合法獵人「擅自擴權」自作主張開的槍。張禹宣強調，「問題就出在獵人的自作主張，獵人隸屬的單位就是農委會，就這麼簡單」。