台灣薪資水平普遍偏低，一名清華大學女大生表示，若不是醫學、牙醫、電腦工程或資訊工程系的學生，畢業後很難找到4萬以上的工作，認為除這4個系所外，其他科系都可以收掉，直呼「不要殘害學生」，貼文引發網友熱烈討論。

原PO昨（27）日於論壇《Dcard》指出，若大學選填系所，不是醫學、牙醫、電腦工程或資訊工程系，畢業後才領4萬元薪水或根本領不到4萬，可能要經歷多次轉換跑道，才有可能讓薪資更上一層樓。

原PO表示，但醫學、牙醫、電腦工程或資訊工程系就不一樣，這4科系畢業，進入職場的薪資水平比他人高，「真心覺得這4個科系以外的系所，可以收一收了，不要殘害學生。」她強調沒有貶低其他科系畢業的人，只是台灣的薪資結構讓人心寒，學生花了大把青春在念書，結果薪水怎樣也拚不過這4個系所，感嘆除非真的做生意成功不然根本難以翻身。

貼文曝光，網友不認同她的想法，「社會上需要各方面的人才，妳的觀點太狹隘了」、「乾脆全國廢掉所有除醫牙電資的系，反正考不上醫牙電資的人都是下等人，給他們讀書是浪費資源，通通高中畢業後就出去當勞工，我國在高等教育的部分只要培養醫牙電資的人才就夠了，其它系所對人類文明沒有絲毫貢獻，不需要培養，妳是想聽這個嗎？」

另也有人說，「行行出狀元，別畫地自限了，努力坐在面試者的對面才是最重要的」、「念一堆沒用的系所，教育真的害死一堆人」、「妳說的沒錯，但妳人生一直這樣想，心態會扭曲」、「大學出來還有4萬不錯了吧」。